Weil am Rhein: Sie lebt für universelle Werte der Musik

Der scheidende Vorsitzenden, die über ein gutes Netzwerk verfügt und es im Zusammenwirken mit dem Dirigenten immer wieder verstanden hat, hochkarätige Solisten für die Konzerte zu gewinnen, war es stets ein wichtiges Anliegen, für ein harmonisches Miteinander innerhalb des Vereins und Orchesters zu sorgen, das zwischenzeitlich lauter Profimusiker als Stimmführer hat. Und dieses menschliche Klima schätzen die Musikerinnen und Musiker.

Gabriele Foege, seit ihrem Europarechtsstudium an der Sorbonne Universität in Paris frankophil, kann nun im Bewusstsein von der Vereinsspitze zurücktreten, viel bewegt und eine erfolgreiche Ära geprägt zu haben. Als Musikerin wird sie dem Sinfonieorchester weiterhin erhalten bleiben. Dabei will sie einen lang gehegten Traum auch künftig lebendig halten: den Wunsch nach einem angemessenen, größeren Veranstaltungsraum möglichst in der Stadtmitte.

Vielfältiger Einsatz

Ehrenamtlich hat sich die Mutter von vier Kindern und siebenfache Oma schon immer stark eingebracht. Das fing in jungen Jahren als Schulsprecherin an und setzte sich später im Elternbeirat sowie Fördervereinen fort. Nachdem sie während des Studiums in Freiburg ihren späteren Mann Johannes Foege, ebenfalls Jurist und Anwalt, kennengelernt hatte, entschieden sich beide, sich in Weil am Rhein mit einer eigenen Kanzlei niederzulassen. In der Grenzstadt gehörte Gabriele Foege dann 1987 zu den Mitgründerinnen der AG Morgenluft, einer nach der Sandoz-Katastrophe ins Leben gerufenen Umweltschutz-Initiative. Zehn Jahre war die Anwältin, die sich vor fünf Jahren in den „Ruhestand“ zurückgezogen hat, aber immer noch das Kanzleimanagement und die Buchhaltung führt, deren engagierte Vorsitzende. „Wir haben einiges für den Umweltschutz erreicht“, resümiert die 70-Jährige und verweist dabei als Beispiel auf die erzielten Verbesserungen beim Sondermüllverbrennungsofen in Kleinhüningen und die Einführung des Lösungsmittelrecyclings in der Chemieindustrie. Auch zu den Mitgründern der Weiler Friedensinitiative in den 1980er Jahren gehörte Gabriele Foege.