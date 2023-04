Weil am Rhein Signal für den Klimaschutz

Über Michael Gleßner, den Ortsvorsteher Haltingens, der den Kontakt zum Fachbereich herstellte, landete das Anliegen bei Fischer, der sich nicht zweimal bitten ließ. „Das ist eine Super-Idee“, macht der Grünplaner deutlich. Und ein echtes Signal sei es ebenfalls. Bürger sehen immer deutlicher, dass man etwas für den Klima- und Umweltschutz tun müsse. Gerade direkt vor Ort, so sein Eindruck.

Sich revanchieren

Roßhirt, der sich in der Vergangenheit auch kommunalpolitisch engagierte und lange Zeit im Ortschaftsrat Haltingen saß, habe sich mit dieser (Baum)-Spende „einfach nur revanchieren“ wollen, wie er selbst sagt. Und zwar für die Hilfsbereitschaft und die gute Zusammenarbeit in all den Jahren als Firmeninhaber und Mitglied des Ortschaftsrats.