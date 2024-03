Weil am Rhein: Skandinavien ist dieses Jahr Thema

„Zauberflöte“ erinnert an die Vergangenheit

Das letzte Jahreskonzert fand im vergangenen Juni in der Jahnhalle statt. Vorgetragen wurde die „Zauberflöte“ von Wolfgang Amadeus Mozart, auch in Erinnerung an Martin Eckerlin, der das Stück vor 25 Jahren mit dem Orchester aufführte. Die Zauberflöte spielte Tonio Paßlick, der auch als Sprecher gewonnen werden konnte. Ebenfalls im Juni nahm das Orchester an einem der Matinee der Stadt Weil im Läublinpark teil, und ein paar Tage später präsentierte sich der Verein am Musikschulfest in Weil im Alten Rathaus. Hinzu kamen Auftritte beim Seniorennachmittag in Weil am Rhein und im Pflegeheim Markgräflerland in Begleitung des Tenors Gerard Perrotin. Im Januar 2024 umrahmte die Mandolinen-Gesellschaft den Neujahrsempfang des TV Weil, mit dem seit Jahren eine Kooperation besteht.

Die Kasse schloss mit einem Verlust ab. Kassierer Stefan Höferlin wies darauf hin, dass Konzerte die größte Einnahmequelle sind. Kleine Auftritte im vergangenen Vereinsjahr konnten gerade die dafür aufgewendeten Dirigentenkosten decken. Daher sei es wichtig, dass das Orchester wieder mehr Konzerte plant.