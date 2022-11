Weil am Rhein Skiclub wieder voll auf Kurs

Weil am Rhein. So fand das Gletschertraining rechtzeitig zum Wintereinbruch in den Alpen am 5. und 6. November statt, heißt es in der Pressemitteilung. 14 überwiegend jugendliche Clubmitglieder und deren Betreuer erlebten bei traumhaftem Wetter und guten Schneebedingungen ein gelungenes Ski-Wochenende auf dem Titlis in Engelberg in der Schweiz. In Kleingruppen wurde an das Leistungsniveau des Vorjahres angeknüpft und mit gezielten Übungen verfeinert. Zudem erhielten alle Skifahrer im Anschluß an den Skitag eine Rückmeldung der Skilehrer per Videoanalyse, was bei den Teilnehmern sehr gut ankam.

Großes Angebot