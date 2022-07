Weil am Rhein So viele Krisen wie noch nie

Weil am Rhein. „Die EU besteht aus 27 Staaten. Die eine Hälfte ist klein, die andere Hälfte weiß, dass sie klein ist“, stellte Oettinger fest. Zwerge also im Vergleich zu den Weltmächten. „Zwerge stellt man in den Vorgarten und dort werden sie von den Hunden angepinkelt.“ Deshalb könne man nur gemeinsam etwas erreichen. Nur miteinander biete man Autokraten und Diktatoren wie Putin die Stirn. „Wir müssen die Dinge europäisch entwickeln.“

Mit Schweiz zusammenarbeiten

Dazu gehöre auch, das Verhältnis zur Schweiz wieder zu verbessern. Die bilateralen Verträge müssten unterzeichnet werden. „Brüssel ist einerseits zu streng mit der Schweiz. Die Schweizer wiederum haben die Hosen voll vor den Rechtspopulisten im Land.“ Hoffentlich gebe es in diesem Bereich neue Impulse. Gerade auch in Sachen Forschung sei eine Zusammenarbeit wichtig. Oettinger verwies darauf, dass unter den 50 weltbesten Universitäten zwei aus der Schweiz auftauchten, aber keine aus der EU. Hier gelte es, zusammenzuarbeiten: „Wir haben die Masse, die Schweiz die Expertise.“ Europa müsse wieder attraktiver werden, gerade auch für die Schweizer. Das gelinge aber nicht, wenn der Franken mehr Wert als der Euro sei. Apropos attraktiv: Der Kampf um Partner aus aller Welt sei voll entbrannt. Die Hälfte der Staaten hält die Flagge der Demokratie nach oben, die andere wird autoritär regiert. Diese beiden politischen Systeme versuchten nun, mit ihren Überzeugungen Partner auf ihre Seite zu bringen. Der 69-Jährige erklärte, dass China derzeit viele Millionen Menschen raus aus der Armut und hinein in den Wohlstand bringe. „Denen ist die eingeschränkte Freiheit egal“, machte er klar. Die westliche Welt müsse, um in diesem Wettbewerb zu überzeugen, attraktiver werden.