Es geht um Energie

Zum „Family Day: Von Licht zu Energie“ wird für Sonntag, 7. April, eingeladen. Der Workshop findet von 11 bis 14 Uhr beziehungsweise von 14 bis 17 Uhr im Vitra Design Museum statt. Die Teilnehmer erleben in der Ausstellung „Transform! Design und die Zukunft der Energie“, wie Design zur Transformation des Energiesektors beiträgt, heißt es in der Ankündigung. Im Anschluss gestalten sie ihr Solarmobil der Zukunft. Anmeldungen sind unter design-museum.reservix.de möglich (ab zehn Jahren).

In einem Vortrag auf Englisch wird Tsuyoshi Tane am Freitag, 12. April, ab 18.30 Uhr im Vitra Schaudepot von der Entstehung des Tane Garden House erzählen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist per E-Mail an events@design-museum.de möglich.