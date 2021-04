Weil am Rhein „Sosefy“ soll professioneller werden

„Das Projekt ist nicht gestorben“, sagt sie. Allerdings müsse die Plattform „Sosefy“ (ein Wortspiel aus „social service for you“) von Grund auf von einem Profi programmiert werden. Nur so sei es möglich, eine benutzerfreundliche Umgebung zu schaffen, die technisch einwandfrei funktioniert, was aktuell nicht der Fall sei. „Das ist aber sehr teuer“, weiß sie. Sie sei derzeit auf der Suche nach Lösungen.

Der Macherin schwebt vor, die Region und die Regionalität mehr in den Fokus zu nehmen. Sie wünscht sich, dass die Benutzer regional angezeigt bekommen, was sie suchen oder was der andere anbietet – „wie bei Kleinanzeigen“. Vereine könnten beispielsweise auch materielle Dinge wie Zelte, Bierbänke oder einen Gasgrill, aber auch ihr Vereinsheim für Veranstaltungen inserieren. Umgekehrt ließen sich so auch Helfer für Feste suchen. „Auch Unternehmen könnten die Plattform nutzen. Da gibt es viele Möglichkeiten“, meint Schleith.