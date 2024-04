Weil am Rhein: Spannende Woche für Tennis-Fans

Ein Tennisturnier mit Strahlkraft findet in der kommenden Woche in Weil am Rhein statt: Von Montag, 22., bis Freitag, 27. April, richtet der Tennisclub Blau-Weiss Weil am Rhein auf seiner Anlage neben dem Laguna Badeland den Drei-Länder-Cup aus. Nach erfolgreichem Einstieg mit zwei eintägigen Wettkampftagen 2023 wird das regionale Tennisturnier dieses Jahr an mehreren Tagen ausgetragen. Dabei werden fünf unterschiedliche Herrenkonkurrenzen gespielt mit voraussichtlich 40 Teilnehmern. Bei den Damen findet eine Konkurrenz mit voraussichtlich drei Teilnehmerinnen statt. Aufgrund der eingegangenen Meldungen können sich Tennis-Fans auf interessante und sicher spannende Spiele freuen.