Weil am Rhein: SPD diskutiert über Verlängerung der Tramlinie 8

Sorgsame Detailplanung

Umso wichtiger sei es, bei der Prüfung des Finanzierungsvorbehalts im Anmeldebeschluss und bei der Detailplanung sorgsam vorzugehen. In umfangreichen Beteiligungsprozessen seien die Bürger im Laufe des Jahres 2023 einbezogen worden, was gezeigt habe, dass „der Teufel im Detail“ stecke. Verbesserungen der Planung der Endhaltestelle am Läublinpark und vieler anderer Einzelheiten, hätten Eingang in die Planung gefunden, über die Gestaltung der Trasse mit den notwendigen Querungsmöglichkeiten und Radwegen werde noch intensiv diskutiert.