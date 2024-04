Weil am Rhein: SPD wünscht Sozialkaufhaus

Betreiber suchen und zusammen planen

Die SPD fordert in ihrem Antrag die Verwaltung auch auf, einen Betreiber für das Sozialkaufhaus zu suchen und mit diesem gemeinsam die Einrichtung dieses Kaufhauses und eines eventuell an dieses angegliederten Tafelladens zu planen. Wie in ähnlichen Einrichtungen in Rheinfelden, Wyhlen oder Schopfheim könnten dort gespendete, gut erhaltene Gegenstände, günstig weitergegeben werden. Der Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt Lörrach habe sich bereits im Jahr 2023 mit der Bitte um Unterstützung bei der Suche nach einem entsprechenden Areal an die Stadt Weil am Rhein gewandt, bislang jedoch keine Antwort erhalten.

Stadt kann nicht mit Immobilie dienen

Oberbürgermeister Wolfgang Dietz wies diesen Vorwurf in seiner Antwort zurück. Man habe im Januar auf diese Anfrage geantwortet. Man habe keine Immobilie im städtischen Eigentum, welche die gewünschten Eigenschaften habe, machte er deutlich.