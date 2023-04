Leitung und Kabel erneuern

Die Baumaßnahmen beginnen gleichzeitig in der Straße „Am Messeplatz“ und in der Schulstraße. Auch die Rudolf-Virchow-Straße, Robert-Koch-Straße, Egerstraße und die Poststraße werden mit einer Querung der Hauptstraße an das Nahwärmenetz angebunden. In diesen Bereichen sind Verkehrsbehinderungen und Sperrungen in den kommenden Wochen und Monaten unabdingbar, heißt es in der Mitteilung.

In Teilbereichen wird ebenfalls die Wasserleitung sowie das Stromkabel (Mittelspannung) erneuert.