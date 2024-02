Weil am Rhein: Stabwechsel bei der Orchestergesellschaft

Etwas nachdenklicher geriet der Bericht über die Finanzen, welche von Kassierer Raphael Sonderegger vorgetragen wurde. Bei gutem Kassenstand mahnte er trotzdem an, die jahrelange Tendenz defizitärer öffentlicher Veranstaltungen nicht außer Acht zu lassen und hier nach Wegen einer Trendumkehr zu suchen.

100. Jubiläum wird bald gefeiert

Anlässlich der Neuwahl des Vorstands dankte die neue Vorsitzende Lilian Wiesner sowohl Gabriele Foege als auch Verena Richardsen, welche mit der diesjährigen Versammlung ihren Abschied aus dem Gremium nahmen. Anschließend gab Wiesner einen kurzen Einblick in ihre Anliegen der bevorstehenden Amtszeit, welche sowohl in der Fortführung der bestehenden Strukturen aber auch in zukunftsorientierten Neuerungen bestehen sollen. Lilian Wiesner ist ein langjähriges Mitglied der Orchestergesellschaft, welche sowohl als Spielerin aber auch als Verantwortung tragendes Vorstandsmitglied hohe Kenntnis über den Verein mitbringt. Bereits in wenigen Jahren wird die die Orchestergesellschaft ihr 100. Jubiläum feiern können. Ein Anlass der Perspektiven bis hin zu einer Namensänderung des Orchesters mit sich bringen könnte.

Fünf große Projekte sind in Planung

Zuletzt ergriff Dirigent Franck Nilly das Wort. Seine Amtszeit beträgt inzwischen auch zehn Jahre und neben dem Dank an die bisherige Vorsitzende blickte er auch zuversichtlich in die Zusammenarbeit mit dem neuen Vorstand. Insgesamt fünf große Projekte bis in den Herbst 2025 sind bereits fest geplant und wurden vorgestellt. Solisten mit Flöte, Alphorn, Marimba aber auch ein Chor werden gemeinsam mit dem Orchester an verschiedensten Orten im Dreiland auftreten. Besonders wird dann auch ein Kooperationsprojekt unter dem Dach des Bundesverbands Deutscher Liebhaberorchester in Leonberg sein. Mit diesem weiten Ausblick endete die lebhafte und inspirierende Versammlung.