Weil am Rhein Stadtführung dreht sich um Ötlingen

50 Jahre ist es her, dass das Dorf Ötlingen sich im Rahmen der Gebietsreform in Baden-Württemberg der Stadt Weil am Rhein angeschlossen hat. Die Stadtführung gibt einen Rückblick in die Zeit zu Beginn der 1970er-Jahre bis heute, heißt es in der Ankündigung. Vieles wird sich um das Zitat eines ehemaligen Stadtrats „Wenn man oben auf dem Berg wohnt, sieht man manches klarer und besser als jene, die unten im Tal leben“ drehen. Dazu hat die Stadtführerin tief in verschiedenen Archiven recherchiert.

Treffpunkt ist um 18.30 Uhr an der Mehrzweckhalle Ötlingen. Ende ist am Kirchplatz. Die Teilnahme ist nur mit Anmeldung – persönlich in der Weiler VHS-Geschäftsstelle, Humboldtstraße 5, oder im Internet unter www.vhs-weil-am-rhein.de möglich. Der Preis beträgt fünf Euro pro Person. Die VHS erstellt eine Rechnung, Barzahlung vor Ort ist nicht mehr möglich. Kurzentschlossene können noch vor Beginn eine Anmeldekarte ausfüllen. Bezüglich Masken- oder Nachweispflicht (3G) gelten die am Veranstaltungstag aktuellen Vorschriften des Landratsamts Lörrach. Die angemeldeten Teilnehmer werden kurz vor der Stadtführung per E-Mail darüber informiert.