Weil am Rhein Stadtjugendring auf „gutem Weg“

Auch inhaltlich setzt der Verband nun einen neuen Fokus: So möchte der Verband zusammen mit zwei Trainern auch eine Veranstaltung für ukrainische Kinder in Weil am Rhein ausrichten. Dabei soll es darum gehen, die neue Heimat und Kultur begreifbar zu machen und spielerisch zu vermitteln. Der Stadtjugendring hat sich – um die Finanzierung des Projektes sicherzustellen – auch um eine Förderung durch das „Projekt Sonnenstunde“ der Kulturstiftung der Länder bemüht – eine Entscheidung wird in den kommenden Wochen erwartet.

Ehrenamt würdigen

Die Würdigung des Ehrenamtes ist ein wichtiger Baustein für den Verband: Hier diskutierte der Verband, dass man zusammen mit den anderen Ring-Verbänden (Kultur- und Turn- und Sportring) den Tag des Ehrenamtes im Dezember dafür nutzen könnte, um den vielen ehrenamtlichen Helfern zu danken. Auch wenn die Corona-Situation noch nicht eindeutig geklärt ist, so will der Stadtjugendring mit einem ersten Konzept auf die anderen Ringeverbände und die Stadtverwaltung zukommen. Sollte eine Durchführung im Dezember nicht möglich sein, so könne man auf das Frühjahr ausweichen.

Der Verband und seine Mitgliedsverbände diskutierten auch, inwiefern man sich in der nächsten Zeit der Weiler Bevölkerung wieder einmal „live“ vorstellen könnte. Eine Ausrichtung eines Kinder- und Jugendtages oder die Beteiligung an einem Quartiersfest wurden diskutiert.

Die Delegierten begrüßten die vielfältigen Aktivitäten und solide Arbeit des Vorstands und erteilten die einstimmige Entlastung.

Neuer Vorstand

Der aktuelle Vorstand bestand bislang aus Jörg Corsten (Vorsitzender), Alfred Schöne (Beisitzer und Schriftführer) und Armin Löchle (Kassierer). Nachdem Corsten bereits frühzeitig angekündigt hatte, sein Amt zur Verfügung zu stellen und dem SJR Vorstand als Mentor zur Verfügung zu stehen, stellte sich Alfred Schöne im Laufe der Veranstaltung auch nicht erneut zur Wahl.

Da sich an der Delegiertenversammlung jedoch – wie bereits abzusehen war – kein neuer Vorsitzender finden ließ, wurde Corsten für das kommende Jahr nochmals als ad interim Vorsitzender nominiert und einstimmig gewählt. Corsten führte dabei aus, dass er von allen Mitgliedsverbänden erwarte, sich auch an der Suche nach Nachfolgern und im Vorstand zu engagieren: „Der Ring ist von den Verbänden und für die Verbände da“, lautete sein Appell, der direkt Wirkung zeigte, denn im Anschluss konnten alle anderen Vorstandsämter besetzt werden. Isabella Leitherer (CVJM) wurde zur neuen Schriftführerin gewählt, Armin Löchle (CVJM) als Kassenwart bestätigt, Aylin Bilen (BDAJ) und Baris Sanli (BDAJ) als Beisitzer ernannt, sowie Maximilian Gerwig (DPSG) und Alexandra Pätze (DLRG) zu Kassenprüfern gewählt.

Fusion angedacht

Alfred Schöne stellte den Antrag zur Prüfung, ob eine Zusammenführung des Stadtjugendrings mit dem Turn- und Sport- sowie dem Kulturring Sinn ergeben könnte – eine große Interessensvertretung aller in Weil aktiven Vereine könnte hieraus entstehen. Bei der Delegiertenversammlung konkretisierte Schöne, der auch gleichzeitig im Turn- und Sportring aktiv ist, seinen Antrag und schlug erst einmal nur die gemeinsamen Gespräche mit dem Turn- und Sportring vor.

Die Versammlung zeigte sich offen für diesen Vorschlag und erwartet nun einen ersten Zwischenbericht bis zum nächsten Treffen im Herbst. Corsten ergänzte die Diskussion auch noch um die Anmerkung, dass es neben der administrativen Überschneidungen auch um inhaltliche Überschneidungen gehen müsse – ergänzend schlug er daher auch vor, mit dem Stadtjugendring Lörrach Gespräche über eine vertiefende Zusammenarbeit zu führen.