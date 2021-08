Weil am Rhein Stadtverbände mischen vor Ort mit

Für Montagabend war zu einer Dialogwerkstatt zum Thema „Sicherheit im Dreiländereck“ mit Bernhard Rotzinger, Polizeipräsident a.D., und dem stellvertretender Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Thorsten Frei, in den Hadid-Pavillon eingeladen worden, die Stöcker moderierte.

Zudem hat die Kandidatin gemeinsam mit dem Stadtverband das Unternehmen Conductix-Wampfler in Märkt besucht und war beim Trinationalen Umweltzentrum zu Gast. „Ansonsten unterstützen wir sie bei Aktivitäten im kompletten Wahlkreis und versuchen, uns bei der Organisation zu verzahnen“, berichtet Dußmann.

SPD

Die Weiler SPD wird laut dem Vorsitzenden Markus Langhans wieder mit Wahlständen auf dem Rathausplatz in Weil am Rhein vertreten sein. Geplant sind diese für die letzten beiden Samstage vor der Bundestagswahl. Am 18. September wird auch der Wahlkreiskandidat Takis Mehmet Ali am Stand präsent sein, kündigt Langhans an.

Des Weiteren wird Ali mit dabei sein, wenn die SPD- Bundestagsabgeordnete Katja Mast auf ihrer Sommertour am 26. August einen Stopp in Weil am Rhein macht. „Dafür haben wir eine Führung über das Vitra-Gelände geplant. Dabei können bis zu 15 Personen teilnehmen.“ Anmeldeinformationen sollen noch folgen.

Mitte Juni hat die Weiler FDP ein Wahlkampfteam gegründet, berichtet der Vorsitzende Taylan Kahraman. „Wir haben den Schwung der Landtagswahlen mitgenommen.“ Außerdem wurden Erstwählerbriefe ausgetragen. „Geplant ist noch, zirka 4500 Flyer zu verteilen und zu plakatieren.“

FDP

Zum Wahlkampfauftakt hatte der FDP-Ortsverband vergangene Woche zu einer Podiumsdiskussion zum Thema „Ist der Rechtsstaat in Gefahr?“ ins Weiler Restaurant „Delphi“ eingeladen. Der fachpolitische Sprecher für Recht der FDP-Bundestagsfraktion, Jürgen Martens, referierte mit dem heimischen Abgeordneten Christoph Hoffmann. Auch mögliche Koalitionen wurden thematisiert.

Mit ihrem ersten Wahlstand wird die Weiler FDP am Samstag, 21. August, vor dem Alnatura-Markt an der Hauptstraße zu finden sein. Weitere Termine dort sind am 4., 11. und 25. September sowie am 18. September in Haltingen vor dem „Pipilotta“ und am 25. September außerdem auch auf dem Berliner Platz in Weil.

Grüne

Die Grünen empfangen heute den Bundestagsabgeordneten Gerhard Zickenheiner zum Wahlkampfauftakt in Weil am Rhein auf der Dreiländerbrücke, berichtet Stadtverbandsvorsitzender Thomas Bayer. „Danach geht es dann mit ihm auf den Marktplatz und zum Truz.“ Der Kandidat tourt mit seinem Lastenrad durch den Wahlkreis.

Auch mit Wahlständen wollen die Grünen in Weil vertreten sein, kündigt Bayer an. Die geplanten Termine sind am 28. August sowie am 4., 11. und 18. September. „Traditionell sind wir in der Innenstadt vor dem Alnatura-Markt zu finden.“ Die Resonanz sei eigentlich immer gut. Es wird kreisweit plakatiert. „Die Organisation läuft zentral, Ortsvereine können nachplakatieren. Das ist aber eigentlich nicht nötig.“

Ansonsten sieht Bayer die Grünen sehr gut aufgestellt im Gemeinderat, Ortschaftsräten und im Kreistag. „Damit kann man mehr punkten als mit Einzelaktionen“, findet er. „Diese sind natürlich wichtig. Aber es gilt auch, unterm Jahr Präsenz zu zeigen.“

Der Ortsverband Weil am Rhein/Kandern der Linken wird laut der kommissarischen Vorsitzenden Marina Ertel mit dem Ortsverband Schopfheim/Wiesental zusammengelegt. „Es gab einfach zu wenig Mitglieder.“ Für Weil am Rhein sind aktuell keine Wahlkampf-Veranstaltungen geplant.

Die Unabhängigen Freien Wähler nehmen nicht an der Bundestagswahl teil, sondern die Freie Wähler-Partei – dabei handelt es sich um zwei unterschiedliche Organisationen, wie UFW-Stadtverbandsvorsitzender Eugen Katzenstein betont.