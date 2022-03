Weil am Rhein Startschuss für das Nahwärmenetz im Stadtteil Friedlingen

Die BHKW werden mit Erdgas betrieben. „Uns ist bewusst, dass das aktuell nicht passt“, räumte Weiß ein. Der Betrieb sei aber hocheffizient und der Wirkungsgrad sehr hoch, dieser gehe in Richtung 100 Prozent. „Selbst die besten Gasturbinen der Welt haben nur einen Wirkungsgrad von 60 Prozent, das heißt 40 Prozent der Energie können nicht genutzt werden.“ Vom Erdgas werde man nicht so schnell wegkommen, meinte Koger. Die BHKW ließen sich aber umrüsten auf Wasserstoff.

Netz weiter ausbauen

Das Netz soll in den nächsten zwei bis drei Jahren noch deutlich ausgebaut werden. Die BHKW könnten dann durch eine Biomasseanlage, die mit Holzhackschnitzeln betrieben wird, ergänzt werden, so die Idee. Weiß verwies auf die Leopoldshöhe, wo ebenfalls mit einem Blockheizkraftwerk angefangen wurde, das um die Heizzentrale an der Römerstraße ergänzt wurde. „Das heute ist der Einstieg“, meinte Koger. Mit dem ersten Abschnitt lasse sich der Bedarf der bisherigen Interessenten decken. „Es laufen aber weitere Gespräche.“

Mit im Boot bei der Akquise ist die Firma endura kommunal, welche die Stadt auch beim Quartierskonzept begleitet hat. Außerdem betreut sie die interkommunale Wärmeplanung des Landkreises, die auf klimaneutrale kommunale Wärmeversorgung bis zum Jahr 2040 abzielt. „Wärmenetze haben sich als die bevorzugte Lösung in urbanen Bereichen herausgestellt“, meinte Geschäftsführer Rolf Pfeifer. Damit könne man mit nicht so hohem Aufwand vergleichsweise viele Menschen versorgen. Er betonte: „Wir haben keine Zeit, zu warten, sondern müssen anfangen.“ Deshalb sei der Schritt in Friedlingen der richtige. „Es ist die Lösung der Zukunft.“

Breitband mitverlegen

Der Zweckverband Breitbandversorgung nutzt die Gelegenheit und verlegt 1500 Meter Trasse und insgesamt 3000 Meter Rohrverbände für das schnelle Internet, erklärte der stellvertretende Geschäftsführer Axel Moick. Somit muss die Straße dafür nicht später erneut aufgerissen werden.