Weil am Rhein Stau wegen Auffahrunfall

Auf der A5 ist es am Dienstag ab 10.40 Uhr, kurz vor dem Autobahndreieck Weil am Rhein in Fahrtrichtung Grenze, zu einem längeren Stau wegen einem Auffahrunfall gekommen. Eine 37-Jährige wurde leicht verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 15 000 Euro.