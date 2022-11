Weil am Rhein Stellen einsparen

Pfarrer betreut 5000 Gemeindemitglieder

Der Vorstellung des Personalplans schloss sich eine rege Diskussion an. Ein Gemeindemitglied sagte, in Weil gebe es lediglich eine Pfarrstelle, die 5000 Gemeindemitglieder betreuen müsse. Das sei zu wenig. Man brauche allein zwei Leute für die Beerdigungen. Befürchtet wird zudem, dass die Seniorenarbeit künftig einen geringeren Stellenwert in der evangelischen Kirche Weil hat.

Kontrovers diskutiert wurde die Rolle der YChurch, für deren Organisation unverändert eineinhalb Diakonenstellen vorgesehen sind. Die Landeskirche schätzt ihre „gewinnende Arbeit mit jungen Menschen“, die sich über den gesamten Kooperationsraum „Dreiland“ erstreckt. „Dreiland“ besteht aus den Gemeinden Alt-Weil, YChurch, Friedensgemeinde, Haltingen, Binzen-Rümmingen, Ötlingen und Wittlingen-Schallbach.

Wunsch: Strukturen nicht zerschlagen

Ein Gemeindemitglied äußerte den Wunsch, gewachsene Strukturen sollten nicht zerschlagen werden. Michael Hoffmann, Pfarrer in Alt-Weil, sagte, der Kooperationsraum hebe die Parochie (Gemeindegrenzen) auf. „Kooperationsräume“ mit umliegenden Kirchengemeinden sollten garantieren, dass nötige Dienste zuverlässig geleistet werden. Die evangelische Kirche habe ein finanzielles und ein personelles Problem, so Hoffmann weiter. „Uns fehlen Theologen.“ Manche Theologen entschieden sich nach dem Studium zudem für den Schul- statt für den Pfarrdienst.

Der Bezirkskirchenrat wird sich am 22. November in einer ersten Lesung mit der Personalentwicklung beschäftigen und dabei auch die Meinung der Gemeindemitglieder reflektieren. Ein Beschluss soll nach der zweiten Lesung am 8. Dezember fallen.