Weil am Rhein Sternsinger sammeln 12 000 Euro

Weil am Rhein. Kinder, Jugendliche und Begleiter haben sich engagiert an der Sternsinger-Aktion Anfang Januar beteiligt, teilt die katholische Kirchengemeinde Weil am Rhein mit. Nach Auszählung der Geldspenden, die komplett Projekten für Kinder in der ganzen Welt zugutekommen, steht fest, dass die Ergebnisse der vergangenen Jahre deutlich übertroffen werden konnten. Beliefen sich die Gesamtspenden zuletzt auf rund 10 000 Euro, so haben die Sternsinger in diesem Jahr bisher etwa 12 000 Euro an Spenden zusammengetragen.