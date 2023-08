Weil am Rhein Stets die Begegnung geschätzt

28 Jahre im Vorstand

Schließlich wurde sie Teil des Vorstands, war vier Jahre zweite Vorsitzende und seit zwölf Jahren steht sie an der Spitze des Diakonie- und Frauenvereins. „Das Tollste an der Arbeit sind die Menschen“, sagt die Haltingerin. Sie habe Leute kennengelernt, die sie ohne den Verein nie getroffen hätte. Auch in viele Häuser kam sie – denn die Vorstandsmitglieder besuchen zum Beispiel Geburtstagsjubilare ab 75 Jahren. „Die Menschen sind sehr interessant und erzählen viel“, meint Musolt: „Das ist sehr spannend.“ Im Advent werden Mitglieder in den Pflegeheimen besucht. Und auch bei Trauerfeiern sind Vereinsvertreter dabei.

Die Begegnung ist der 71-Jährigen auch das Wichtigste. Durch die Mitgliedschaft im evangelischen Diakonie- und Frauenverein fand sie schnell Anschluss in Haltingen. „Man ist nicht mehr so fremd. Das sollte man in einer fremden Stadt immer so machen.“