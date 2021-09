Weil am Rhein Stets für die Patienten da

Verschiedene Schwerpunkte gesetzt

Ebenso wie Kutzner ist auch Grether Facharzt für Allgemeinmedizin. Die Schwerpunkte, die die beiden Ärzte während ihrer Facharzt-Ausbildung gesetzt haben, unterscheiden sich jedoch. Während Kutzner Stationen etwa im Bereich der Gynäkologie und der Chirurgie durchlaufen hat, setzte Grether seinen Fokus eher auf die Innere Medizin, besonders auf die Bereiche Kardiologie (Herz) und Gastroenterologie (Magen und Darm). „Ich werde einige neue Geräte anschaffen“, erklärt Grether, betont aber zugleich, dass es keine größeren Veränderungen für die Patienten geben wird. Als Hausarzt bleibe er bei allen Krankheitsbildern erster Ansprechpartner, sagt der aus Blansingen stammende Arzt.

Die Abwechslung reizt Grether am Beruf des Allgemeinmediziners besonders. „Die Patienten kommen mit den unterschiedlichsten Symptomen“, erklärt er. Auch wenn nicht selten für weitere Behandlungen an einen anderen Facharzt überwiesen werde, sei die Diagnostik stets eine spannende Herausforderung. „Man muss sehr gründlich sein.“

Eben diese Vielfalt hatte seinerzeit auch Kutzner dazu bewogen, den Pfad des Allgemeinmediziners einzuschlagen. Bereits als Zwölfjähriger habe er den Entschluss gefasst, Arzt zu werden, erinnert er sich.

Vielfalt der Tätigkeiten als Hausarzt ist reizvoll

In den mehr als 30 Jahren, in denen er als Hausarzt in Weil am Rhein tätig war, habe sich einiges verändert. Die Tätigkeiten der Hausärzte wurden im Lauf der Zeit stärker an die Fachärzte übergeben. Trotzdem habe der Allgemeinmediziner und Hausarzt für den Patienten stets seine hohe Bedeutung behalten.

Ein wichtiger Schritt bei der Modernisierung seiner Praxis war die Digitalisierung, die Kutzner bereits im Jahr 2007 umsetzte. „Eine Praxis kann heutzutage einfach nicht mehr mit Karteikarten arbeiten.“ Auch dieser frühzeitigen Hinwendung zum Digitalen ist es zu verdanken, dass der Wechsel nun so zügig ablaufen kann.

Zugleich wird auch vieles, was sich etabliert und bewährt hat, weiterhin Bestand haben. Dazu gehört etwa, dass Grether die Sprechstundenhilfen und die Reinigungskraft übernimmt, die bisher in der Praxis gearbeitet haben. Und auch Hausbesuche wird es weiterhin geben.

„Mein Nachfolger bekommt eine sehr nette Patienten-Klientel“, sagt Kutzner. Ein wenig hat Grether die Patienten auch schon kennengelernt, unter anderem im Lauf der vergangenen Woche, in der er bereits in der Praxis vor Ort war. Dabei ging es auch darum, die Arbeitsweise seines Vorgängers kennenzulernen, sagt Grether. „Dabei kann man noch so manches lernen.“

Grether freut sich nun darauf, dass es losgeht und betont zudem, dass weitere Patienten, egal ob privat oder gesetzlich versichert, in der Praxis willkommen sind.