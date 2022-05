Weil am Rhein Stets mit einem guten Gefühl dabei

Es ist eine wahre Fundgrube, in den von unseren Vorgängern sorgfältig aufbewahrten Dokumenten zu stöbern. Am 21. März 1948 wurde in Weil am Rhein bereits einmal ein Kulturring von Albert Vögtlin ins Leben gerufen. Auch die Sportvereine sind Mitglieder gewesen. 1957 wurde er wieder aufgelöst und der Überschuss von 16 DM in die Weiler Stadtkasse einbezahlt. Gründungsversammlung des jetzigen Kulturrings war am Freitag, 13. April 1984 im Stapflehus in Altweil, Initiator ist Walter Schöne gewesen, damaliger Vorsitzender der Orchestergesellschaft. An der Satzung arbeiteten Paula Röttele, Alexander Gramlich, Walter Huber und Bernd Malle mit. Alles bekannte Weiler Persönlichkeiten. Gewählt wurden als Vorsitzender Heinz Kasper, als zweiter Vorsitzender Walter Schöne, als Beisitzer Rolf Erbsland (Akkordeonorchester), Christel Stauß (Chor 75), und Horst Hohmann (Narrenzunft).