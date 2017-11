Weil am Rhein Straftäter festgenommen

Weil am Rhein. Einen 31-jährigen moldauischen Staatsangehörigen hat eine gemeinsame Streife von Bundespolizei und Schweizer Grenzwache am Freitagabend in Friedlingen überprüft. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft in Dresden mit Haftbefehl zur Festnahme ausgeschrieben ist.

Aus einer bereits ergangenen Verurteilung wegen Urkundenfälschung war noch eine Geldstrafe in Höhe von 1050 Euro zu begleichen. Weil der 31-Jährige den Betrag nicht aufbringen konnte, musste er die 52-tägige Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Er wurde in ein Gefängnis gebracht.