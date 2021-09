Weil am Rhein Strahlende Händler und Kunden

Von Saskia Scherer

Weil am Rhein. Die Weilerin Rosa Kamerling ist ein echter Jahrmarkt-Fan: „Ich schaue immer zweimal im Jahr vorbei“, sagt sie im Gespräch mit unserer Zeitung. In normalen Zeiten findet der Markt im Frühjahr und im Herbst statt. „Es ist so schön, die Standbetreiber wiederzusehen. Ich habe hier Freundschaften geschlossen. Jetzt würden wir uns am liebsten umarmen“, lacht Kamerling. Die lange Zwangspause bezeichnet sie als „schrecklich“. „Normalerweise decke ich mich am Gewürzstand immer auf Vorrat ein, so dass es ein halbes Jahr reicht. Weil kein Markt war, hat mir die Händlerin netterweise etwas zugeschickt.“ Auf die Frage, ob sie dieses Mal auch schon fündig geworden ist, tastet sie nur grinsend nach ihrer Tasche. „Die ist voll.“