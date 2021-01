Weil am Rhein Straßenzustand schon am Computer sichtbar

Weil am Rhein (mcf). Ein neues Planungsinstrument für die Sanierung und Pflege der Straßen in Weil am Rhein liegt der zuständigen Abteilung im Rathaus neu vor. Konkret geht es um bewegte Bilder, mit denen Wege vermieden und effektiver gearbeitet werden kann, wie Markus Rotzler, Leiter der Abteilung Verkehr und Tiefbau, im Bauausschuss am Dienstagabend erläuterte. Als ein „sehr hilfreiches Instrumentarium“ bezeichnete Erster Bürgermeister Christoph Huber die intern über ein Geoportal abrufbaren Befahrungen aller Straßen in Weil am Rhein.