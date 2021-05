Weil am Rhein Streifzüge durch ein Jahr der Extreme

Rolf Frei schätzte und suchte auf seinen Fahrten durch Wälder, entlang Kanälen, vorbei an Feldern und Brachen, die absolute Ruhe vor Ort. Für nur ein, zwei Aufnahmen am Tag ließ er sich Zeit, sog die jeweilige Stimmung auf, entdeckte scheinbar Belangloses, das durch seine Arbeit zum Kunstwerk wird. Der richtige Moment, seine starke kompositorische Intuition – so bannte er Geäst, Totholz, Wasserspiegelungen, verästelte Baumkronen, Erdformationen oder Blätter und Blüten auf seine Bilder. Für ihn eine inspirierende Arbeit, die ihm half, mit all den Extremen, mit dem ungewohnten Auf-sich-Geworfensein zurecht zu kommen.

Der Betrachter mag in den fast ausschließlich in schwarz-weiß gesetzten bearbeiteten Fotografien seinen eigenen Empfindungen nachspüren. Eine Baumwurzel formt sich zum Arp’schen Frauenkörper. Ein Gesteinsriss lässt einen vielleicht an die Gespaltenheit der Gesellschaft denken, verkohlte Holzbalken an Apokalypse. Die sich wellende Schutzfolie des Spargelfelds an Schutzanzüge und Masken. Holzreste und erfrorene Blüten an die Vergänglichkeit.

Rolf Frei zeigt uns mit seinen Arbeiten die Wunder der Natur, die zur Kunst wird, Geschichten über Raum und Zeit. Wie werden wir diese nach Corona wahrnehmen?

Eine Fotografie lässt uns aus einem steinernen Tunnelgewölbe in die sonnenbeschienene Natur blicken: Licht am Ende des Tunnels!

„Wiedersehen“: bis 30. Juni, Galerie Underground, Eimeldinger Weg 16, Weil-Haltingen; Öffnungszeiten nach Vereinbarung, Tel. 07621/1612672 oder Mail: frei@rolf-frei.de