Weil am Rhein Streit mit Türstehern eskaliert

Weil am Rhein. Zu einem heftigen Streit zwischen vier Gästen und dem Sicherheitspersonal ist es am Sonntagmorgen gegen 3.40 Uhr in einem Lokal in Weil am Rhein gekommen.

Zunächst stritten sich die Männer nur verbal, da den Gästen aufgrund der Alkoholisierung der Zutritt in die Lokalität verweigert worden war. Im weiteren Verlauf eskalierte die Situation an der Eingangstür, so dass es wohl zu einem „Pfeffersprayeinsatz“ von Seiten des Sicherheitspersonals gekommen sei. Die alarmierten Beamten konnten die erhitzen Gemüter vor Ort beruhigen und haben schließlich ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621/97970, zu melden.