Weil am Rhein: Stromausfall in der Weiler Innenstadt

Grund für einen Stromausfall am Mittwoch, 6. März, gegen 11.19 Uhr in mehreren Bereichen der Kernstadt waren Baggerarbeiten. Betroffen war das Gebiet zwischen Läublinstraße, Gleiwitzer Weg und in Richtung Hauptstraße/Poststraße. Bei Erd- und Baggerarbeiten einer Tiefbaufirma im Bereich des Gleiwitzer Weges wurde ein Mittelspannungskabel beschädigt. Dadurch kam es zu Folgefehlern in vier Transformatorstationen, heißt es in einer Mitteilung des Netzbetreibers Naturenergie Netze.