Weil am Rhein: TAM an Silvester

Gespielt wird in alemannischer Mundart von Cornelia Sommer und Klaus-Peter Klein. Zur Handlung heißt es in der Ankündigung: Sieglinde Kranzmeier hat diesen Abend bis ins Detail geplant. Nur sie und der Filmklassiker „Vom Winde verweht“, der im Fernsehen läuft. Ausgerechnet jetzt quittiert das Fernsehgerät seinen Dienst. Der Abend scheint zu scheitern, doch der Tele-Notdienst schickt seinen freundlichen Mitarbeiter Heribert Palinski. Dieser erkennt nach und nach, dass Sieglinde sich an diesem Abend das Leben nehmen möchte. Da Sieglinde sich aber noch nicht allzu sicher ist, bittet sie Winfried kurzerhand um Hilfe. Eine Komödie, die spannend bleibt bis zum Schluss, heißt es in der Ankündigung abschließend.