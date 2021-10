Weil am Rhein (mcf). Das Theater am Mühlenrain (TAM) kommt voraussichtlich in vier Wochen am Ende einer eineinhalbjährigen Durststrecke an. Am Samstag, 20. November, soll das vor der Corona-Zwangspause stark nachgefragte Stück „Sex isch gsünder als Kopfsalat“ aufgeführt werden. Dieses können die Gäste ohne Maske und Abstandsgebot sehen, da Pächter Klaus-Peter Klein auf das 2G-Modell setzt. Insgesamt sind bis Silvester acht Vorstellungen vorgesehen.