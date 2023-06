Das Estnische Nationalmuseum, das Hirosaki Museum für zeitgenössische Kunst in Japan, die Al Thani Collection im Hotel de la Marine in Paris und das im Bau befindliche Imperial Hotel in Tokio tragen seine Handschrift: Tsuyoshi Tane, japanischer Architekt mit Sitz in Paris, ist in der Welt der Architektur weltweit bekannt. Am Mittwoch wurde sein neues Gartenhaus auf dem Vitra-Gelände in Weil erstmals öffentlich gezeigt.