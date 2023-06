Weil am Rhein Tanzen bis die Füße glühen

Das erste 3-Länder-Stadt-Festival findet am 23. und 24. Juni statt. Die Musikgruppen stellt unsere Zeitung in einer Serie bis zum Start des Festivals vor. ShazaLaKazoo Der Balkan wird oft als Kreuzungspunkt betrachtet. Mit seinen Handels- und Kulturrouten hat er über Jahrhunderte hinweg den Osten mit dem Westen, sowie den Norden mit dem Süden verbunden. Auftritte von ShazaLaKazoo aus Serbien fühlen sich laut der Veranstalter so an, als hätte jemand an diesem Kreuzungspunkt ein Zelt aufgestellt und würde darin eine wilde und illegale Hochzeitsparty feiern.