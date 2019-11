Weil am Rhein Tanzende Männer und vieles mehr

Ob Sprachverständnis zwischen einem Ehepaar oder die Fahrt im Zug von Lörrach nach Weil am Rhein, die Bühnenspieler brachten die Pointen auf den Punkt. In den Nachrichten „Friedlingen aktuell“ erfuhren die Besucher, was nach einem Wespenstich zu tun ist oder wie das Männerkaufhaus in Lörrach funktioniert. Beim Sketch „Szenen einer Ehe“ landete das Gebiss im Wasserglas, im Krankenhaus erfuhr der Patient, dass er Hoffnung habe, die 63. Operation, nämlich seine, würde endlich gelingen, und beim Familiengespräch kam so einiges ans Tageslicht.

Dann hatten die Rebland-Fetzer aus Eimeldingen ihren Auftritt. Mit vollem Körpereinsatz brachte der Tambourmajor seine Guggenmusiker zum spielen. Bei „Cordula Grün“ sang der ganze Saal lauthals mit.

Und keine Fasnachtseröffnung ohne den beliebten Männertanz: Während die Tänzer den Saal betraten, erklang der Triumphmarsch aus Aida. Das Publikum war von der Darbietung begeistert und forderte, wie in jedem Jahr, eine Zugabe. „Es ist schön, dass so viele Cliquenmitglieder aus Weil gekommen sind“, sagte Marco Läubin. Bei Tanzmusik mit Christian Olivieri wurde die Fasnachtseröffnung in Friedlingen noch lange kräftig gefeiert.