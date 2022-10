Weil am Rhein Tempo 30 auf der B 3 bleibt

Weil am Rhein (ilz). Eine im Grunde harmlose Anfrage an die Verwaltung sorgte dafür, dass bei UFW-Stadtrat Axel Schiffmann in der Sitzung des Gemeinderats die Emotionen hochkochten. Da nun die Bauarbeiten abgeschlossen sind, regte Schiffmann an, die Geschwindigkeitsbegrenzung auf der B 3 im Bereich der Ampelanlage in Höhe der Dreiländergalerie wieder aufzuheben. Aktuell gilt dort Tempo 30, wobei geplant war, dass nach dem Abschluss der Arbeiten dort wieder 50 gefahren werden darf. Wie Bürgermeister Martin Gruner entgegnete, sei es jedoch nicht möglich, von der geltenden Tempo-30-Regelung abzuweichen. Der Grund: Die Fahrbahn ist an dieser Stelle einige Zentimeter zu schmal. Laut Gruner sei dieser Umstand darauf zurückzuführen, dass bei der Berechnung ein falsches Kriterium angesetzt worden sei. Schiffmann zeigte sich empört: „Das ist Dilettantismus pur.“ Der Stadtrat regte an, beim ausführenden Unternehmen sowie bei Regierungspräsidium einzufordern, dass der Streckenabschnitt wie vorgesehen mit 50 Kilometern pro Stunde befahren werden kann. Indes betonte Gruner, dass man zwar darauf hinwirken könne, es aber kaum möglich sein dürfte, die Breite der Fahrbahn entsprechend anzupassen. Denn die Straße werde baulich auf der einen Seite durch die Bahn, auf der anderen Seite durch die Dreiländergalerie begrenzt.