Weil am Rhein: Tempo 88 in der 30er-Zone

Gefahr für andere

Tempo 30 gilt auf dem Rennemattenweg und der Rheinstraße in Richtung Ortsausgang Gewerbegebiet. An letzterer Kontrollstelle wurde eine Höchstgeschwindigkeit von 51 Stundenkilometern gemessen. Den Vogel schoss aber ein Autofahrer auf dem Rennemattenweg ab: Er hatte in der 30er-Zone 88 Sachen drauf.

Dies stelle nicht nur eine Gefahr für die Radfahrer dar, sondern gefährde auch Fußgänger sowie alle anderen Verkehrsteilnehmer, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Stadtverwaltung bittet alle Fahrzeuglenker, die vorgeschriebenen Geschwindigkeitsbegrenzungen einzuhalten und besonders in Wohngebieten, auf Schulwegen und in den Bereichen rund um Kindergärten und Schulen noch aufmerksamer also sonst zu sein. Es gelte, gemeinsam die Sicherheit auf Weils Straßen zu erhöhen und Unfälle zu vermeiden.