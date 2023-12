Weil am Rhein: Termine stehen im Vordergrund

Heilig Abend

Eine Krippenfeier für Kleinkinder findet ab 15 Uhr in Guter Hirte statt. Ein Krippenspiel mit etwa 25 Spielern wird ab 16 Uhr in St. Peter und Paul gezeigt. Die Christmetten beginnen um 17 Uhr in Guter Hirte, um 17.30 Uhr in St. Peter und Paul und um 22 Uhr in St. Maria. Alternativ wird der Wunsch geäußert, die 17.30 Uhr- und 22 Uhr-Christmette im jährlichen Wechsel zwischen St. Maria und St. Peter und Paul stattfinden zu lassen, hieß es. Der Rat beschloss mit klarer Mehrheit die Beibehaltung der Ordnung.

Erstkommunion 2024

Es gibt 53 Anmeldungen. In der Vorbereitungszeit treffen sich die Kinder einmal im Monat. Diesen Monat findet ein Zeitlupengottesdienst und eine Kirchenrallye statt. Für die Feier der Erstkommunion sind drei Termine jeweils ab 10.45 Uhr vorgesehen: am 14. April in St. Peter und Paul, am 20. April in St. Maria und am 21. April in Guter Hirte. Die Erstkommunionfamilien können wählen, an welchem Gottesdienst sie teilnehmen. Das Titularfest in Guter Hirte wird auf den 28. April verschoben.