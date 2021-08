Weil am Rhein Testergebnisse gibt es wohl ab Donnerstag digital

Derzeit laufen noch Probedurchläufe und Einweisungen, wie etwa bei den Terminen gestern Abend oder auch am vergangenen Samstag. „Wir müssen die Mitarbeiter ja auch in dem Programm schulen“, erklärt er. „Und dann hoffen wir, dass es funktioniert.“ Der Ortsverein befindet sich zudem noch in Abstimmung mit der Stadt, die ihn bei der Umstellung unterstützt habe.

Das neue Prozedere funktioniert dann wie folgt: Wer getestet werden will, registriert sich am Eingang – also wie bisher auch schon, nur dass dies dann eben mit dem eigenen Smartphone funktionieren soll. Das DRK erstellt anschließend für jede getestete Person einen Barcode, den diese mit der Corona-Warn-App scannen kann. „Innerhalb der nächsten 30 Minuten erhält man dann sein Testergebnis und kann das Zertifikat über die App abrufen“, erklärt Ohm.