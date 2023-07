Weil am Rhein Texte, Tanz und Klang

Unter dem Titel „Helenas Träume“ inspirieren die ausgewählten poetischen Texte des südamerikanischen Lyrikers und Autors Eduardo Galeano (1940 bis 2015) tänzerische und musikalische Arrangements, die mit archaischen Instrumenten wie Kotamo, Hang, Fujara, Gongs, aber auch Gitarre, Akkordeon und Flöten beim Konzert in der evangelischen Kirche in Alt-Weil am Samstag, den 5. August, 20 Uhr gespielt werden. Der Eintritt ist frei, um eine Kollekte wird gebeten, heißt es in der Ankündigung. Aufführende sind Svantje Buchholz (Tanz), Martin Kutterer (Perkussion, Fujara &Gitarre), Tonio Paßlick (Rezitation, Flöten) und Tilo Wachter (Hang, Stimme, Akkordeon und Perkussion). Die Performance wird am Vorabend in der Kirche St. Cyriak in Sulzburg gleichfalls um 20 Uhr gezeigt.