Wie erkannt man das Insekt? Koops: „Die Tigermücke passt inklusive der Flügel und Beine auf ein Ein- Cent-Stück. Das ist kleiner als die meisten Menschen vermuten. Körper und Beine sind schwarz-weiß gestreift, das ist klar und kontrastreich erkennbar, und sie hat einen weißen Längsstrich auf dem oberen Rücken.“

Tabletten gibt’s im Rathaus

Betroffene Haushalte können Bti-Tabletten im Rathaus bei der Polizeiabteilung abholen. Netze gibt es oft auch in Supermärkten. Die Stadtverwaltung bittet die Weiler, den Mitarbeitern Zugang zu ihren Außenanlagen zu gewähren und Tigermückenfunde unter Tel. 0170/ 7431033 zu melden. Es können auch repräsentative Bilder per E-Mail an tigermuecke@weil-am-rhein.de geschickt oder die gefangenen/erschlagenen Mücken (mit Tesa fixiert und Angaben zum Fundort) in einem Briefumschlag an das Rathaus Weil am Rhein – Tigermücke – Rathausplatz 1, 79576 Weil am Rhein gesendet oder eingeworfen werden.