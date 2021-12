Weil am Rhein Tischtennis und Abenteuer in Peru

Zusätzlich ist eine viertägige Tour in die Selva Central geplant, das nahegelegene Dschungelgebiet zwischen Anden und Amazonas-Regenwald. Hier können die Teilnehmer die artenreiche Natur und Tierwelt bestaunen, das warme Klima genießen und am Hotelpool die Seele baumeln lassen.

In der zweiten Woche organisiert der Verein in Huancayo ein gemeinsames Trainingscamp mit den Talenten aus der Region in seiner Akademie. Unter der Leitung lizensierter Trainer wird vier Tage lang in zwei Einheiten am Tag in der ersten „Penthouse-Tischtennishalle“ der Welt trainiert. Denn Ziel ist, sich gut auf das danach folgende internationale Tischtennis-Turnier vorzubereiten.

Abschluss der Reise ist die Teilnahme am internationalen Tischtennis Turnier „Grand Prix Huancayo 2022“, bei dem Teilnehmer aller Altersgruppen und aus allen Regionen Perus und anderen Ländern Lateinamerikas den Champion in der jeweiligen Kategorie ausspielen.

Während der gesamten Zeit werden die Teilnehmer bei Gastfamilien untergebracht. Mit Frühstück, Mittag- und Abendessen ist für Vollpension gesorgt.

Das ehrenamtlich arbeitende Team von „TT-Scouting“ fördert und unterstützt in der peruanischen Andenstadt Huancayo, etwa 250 Kilometer südöstlich von Lima auf 3250 Meter gelegen, talentierte Tischtennisspieler. Ivan Santivañez, der selbst zwischen 2014 und 2018 für vier Jahre im Markgräflerland lebte, leitet das Projekt vor Ort. Gemeinsam mit seiner Schweizer Partnerin Katerina Rehorkova haben sie in den vergangenen Jahren eine Tischtennis-Akademie mit der ersten „Penthouse-Tischtennishalle“ der Welt aufgebaut. Der Verein in Huancayo zählt aktuell zu einem der erfolgreichsten in Peru.

Wer Interesse an einer Teilnahme hat oder sich näher informieren will, kann dies auf der Internetseite des Vereins unter www.tt-scouting.com/peru2022 tun.