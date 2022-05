Weil am Rhein. Mit dem Musikverein Brombach hat die Markgräfler Trachtengruppe einen musikalischen Partner an ihrer Seite, der sie an Umzüge im In- und Ausland – in Markgräfler Tracht – begleitet. In diesem Jahr sind die Trachtenträger neben dem großen Trachtenfest (17. bis 19. Juni), das sie in Weil am Rhein selbst ausrichten, zum Festumzug des Eidgenössischen Schwingerfests in Pratteln am 26. August eingeladen und werden wieder durch die „Markgräfler Musikformation“ begleitet.