Weil am Rhein: Tram, Autos, Radfahrer und Fußgänger in Einklang bringen

Künftige Planer müssen viele Punkte beachten

Dazu wurde vom Ingenieurbüro Firu aus Kaiserslautern ein Zukunftsbild entwickelt. In fünf Leitlinien und einem „Themenkompass“ mit acht Leitthemen, die Patrick Torakai vorstellte, sind die wichtigsten Ergebnisse aus dem Gesamtprozess zusammengefasst. Ergänzt wurden diese durch Visualisierungen ausgewählter Streckenpunkte. Dieses Zukunftsbild soll künftig Planern als Grundlage an die Hand gegeben werden, schreibt Firu in seinem Abschlussbericht.

Eine anspruchsvolle Aufgabe: Denn gefordert wird darin unter anderem ein durchdachtes Parkkonzept als Grundlage für weitere Planungen, da Parkplätze wegfallen. Barrierefreie Parkplätze in der Näher von Apotheken und Ärzten müssten erhalten werden, die Verlagerung des Parkverkehrs in die Nebenstraßen verhindert werden. Außerdem soll ein „schlüssiges Verkehrskonzept“ erstellt werden, das Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer gewährleistet.