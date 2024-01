Weil am Rhein: Neuer Höchststand bei Kirchenaustritten

Vater- oder Mutterschaftsanerkennungen verzeichnete das Team um Kathrin Freude im vergangenen Jahr 43 (2022: 35) und Namenserklärungen für Kinder, Ehepartner oder sonstige Personen 64 (2022: 63). Sterbefälle wurden 185 beurkundet. Hier lag die Zahl im Jahr zuvor bei 182.

Negativtrend bei Kirchenaustritten hält an

Blieben noch die Kirchenaustritte. Um es auf den Punkt zu bringen: Der Negativtrend hielt an. Insgesamt gab es 2023 in Weil am Rhein 332 an der Zahl. 2022 waren es 306, 2021 277 und 2020 „nur“ 215. „Die Zahlen gehen weiterhin steil nach oben“, bilanziert Freude.

Insgesamt verzeichnete das Standesamt 836 offiziell gebuchte Termine. Die sind beispielsweise auch erforderlich, wenn Deutsche im Ausland geschieden sind. Denn Scheidungen, die um Ausland stattgefunden haben, erklärt Freude, müssen in Deutschland anerkannt werden, bevor eine neue Ehe geschlossen werden kann. „Je nachdem in welchem Land die Scheidung vollzogen wurde, kann es zu aufwendigen Anerkennungsverfahren kommen.“ Freude informiert, dass das im Übrigen weltweit so gehandhabt werde, da Scheidungsurteile hoheitliche Akte eines Staates seien, die nur in diesem Land auch gelten würden.

