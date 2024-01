Weil am Rhein: Treffen für Engagierte im Kulturbereich

Ziel des Formats ist es, den verschiedenen Kulturschaffenden die Möglichkeit zu bieten, sich kennenzulernen und sich zu vernetzen. Das Kulturamt ist darüber hinaus sehr an Input zu den aktuellen Herausforderungen und den Ideen, die es für die Kultur in der 3-Länder-Stadt gibt, interessiert. Getränke und Snacks sollen an dem Abend für einen lockeren Rahmen sorgen.

Zur Planung der Veranstaltung bittet das Kulturamt um Anmeldung per E-Mail bis zum 9. Februar an anmeldung@weil-am- rhein.de. Aus der E-Mail sollte der Name der angemeldeten Personen, deren Anzahl und gegebenenfalls der Name der Vereinigung oder des kulturellen Gewerbes hervorgehen.