Weil am Rhein: TSG Ötlingen feiert Weihnachten

Die traditionelle Kinderweihnachtsfeier der TSG Ötlingen am vergangenen Samstag hat einmal mehr gezeigt, wie wichtig die Kinder- und Jugendarbeit für den Verein ist. Über 200 Kinder und Jugendliche präsentierten ihren Familien in der voll besetzten Mehrzweckhalle in 11 Programmpunkten, was sie in ihren wöchentlichen Trainingseinheiten alles lernen. Die Kinderweihnachtsfeier bot nicht nur den Familienangehörigen eine großartige Unterhaltung, sondern zeigte auch, wie Sport junge Menschen in ihrer Entwicklung fördert und ihnen Selbstvertrauen und Freude vermittelt.