Weil am Rhein Turn- und Sportring feiert 60 Jahre

Rückblick

Es fand ein Herbsthock sowie ein Winterhock statt. Danach bestimmte die Sportlerehrung und der Dreiländerlauf die Arbeit des Vorstands-Team. Die 32 Mitgliedsvereine wurden an Generalversammlungen und Jahresfeiern besucht. Oft werde die Frage gestellt, ob es den TSR noch brauche. Hier ging Schöne zu den Anfängen zurück. Der TSR, der in diesem Jahr auf sein 60-jähriges Bestehen zurückblicken kann, hat bei der Regelung der Übungseinheiten für die Vereine, aber auch bei der Hallenbelegung maßgeblich mitgewirkt. Mitte der 70er-Jahre wurde der Jugendzuschuss der Stadt erwirkt, der bis heute den Vereinen zu Gute kommt. Mit der jährlichen Sportlerehrung entstand ein besonderes Event. Hier wies Schöne darauf hin, dass in Lörrach und in Rheinfelden die Sportlerehrung von den jeweiligen Städten organisiert werde. Auch sei für die Stadt ein Sportkonzept entwickelt worden. Die jeweiligen Präsidenten hätten den TSR durch ihre Einsätze geprägt. Beispielsweise habe Doreen Rülke der Sportlerehrung den nötigen Rahmen gegeben. Johannes Foege habe sich intensiv für die Vereine eingesetzt, jedoch sei seine Vision eines Sportbüros nicht realisiert worden. Jörg Pillau führte das Amt des Präsidenten ein. Dieses Amt sei derzeit vakant. Sollte sich in naher Zukunft kein geeigneter Kandidat finden, würde in der nächsten Generalversammlung im Rahmen einer Satzungsänderung dieses Amt gestrichen, kündigte Schöne an.

Finanzen

Michaela Dix stellte die Kasse vor, die ein kleines Plus verzeichnet. Kassenprüfer Peter Reinacher empfahl die Entlastung. Zum Kassenprüfer wurde Uwe Stefanucci gewählt.