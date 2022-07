Weil am Rhein Umfassendes Konzept wird vermisst

Durch die Schweiz ging es dann zurück Richtung Friedlingen. Auch dort gibt es für den Radverkehr noch viel Verbesserungspotenzial, erklärt Geese. Seit langem setze sich die IG Velo etwa dafür ein, dass die Obere Schanzstraße als Fahrradstraße ausgewiesen wird. Aber auch der Weg dorthin sollte mit dem Velo besser zu finden sein, so Geese. Das gelte nicht zuletzt auch für den Bereich an der Dreiländerbrücke. Bei der Tour habe man direkt beobachten können, wie Radler dort erst einmal innehalten, weil ihnen nicht klar ist, wo die Strecke für den Radverkehr verläuft. Eine besserere Beschilderung wäre wünschenswert, so die Anregung Geeses.

In der Nähe der Dreiländerbrücke – beim Rheinpark – gab es während der Tour aber auch Grund für ein Lob. Denn die neue Service-Station für Velos ist eine Bereicherung, so der Vorsitzende der Weiler Ortsgruppe der IG Velo. Weitere Einrichtungen dieser Art wären wünschenswert und würden auch an anderen Stellen innerhalb des Stadtgebiets Sinn ergeben – etwa in der Nähe des Schlaufenkreisels und der Tram-Haltestelle, legt Geese dar.

Ein „heißes Eisen“ im derzeitigen kommunalpolitischen Geschehen kam im folgenden Abschnitt der Tour aufs Tapet. Denn dieser führte über den Weiherweg und die Brücke am Palmrain Richtung Haltingen. „Theoretisch ist das eine tolle Verbindung“, sagt Geese. In der Praxis sei das Befahren mit dem Velo aber aufgrund der vielen Schlaglöcher alles andere als angenehm.

Insgesamt ein eher ernüchterndes Fazit

In Haltingen angekommen stattete die Gruppe dann der Kanderstraßenbrücke über die Heldelinger Straße einen Besuch ab. Auch diese Verbindung schlägt derzeit politisch ordentlich Wellen, da die Frage im Raum steht, für welche Art des Verkehrs die Brücke künftig geöffnet werden soll. Zwar wurde das Thema im Rahmen der Tour nicht umfassend erörtert, jedoch betonte Geese die Bedeutung der Brücke für den Radverkehr.

„Dann war die Zeit auch schon vorbei“, blickt der Weiler IG Velo-Vorsitzende zurück. Einige Kleinigkeiten seien im Folgenden noch besprochen worden, zum Beispiel, dass durch das Stutzen von Gebüschen an manchen Stellen die Sicht und damit die Verkehrssicherheit an Radwegen verbessert werden könnte.

Insgesamt zieht Geese zur Fahrradfreundlichkeit von Weil am Rhein ein eher ernüchterndes Fazit. Mit den bisherigen Verbesserungen kratze man „an der Spitze des Eisbergs“. Es fehle ein großes Konzept, um den Radverkehr in der Stadt umfassend zu stärken, findet er. Das habe auch damit zu tun, dass politische Entscheidungen zugunsten des Radverkehrs bisweilen bei anderen Verkehrsteilnehmern wenig populär seien. Denn die vorhandene Verkehrsfläche ist begrenzt. Sprich: Was dem Radverkehr an Platz zugeschlagen wird, falle für den motorisierten Verkehr in vielen Fällen weg.