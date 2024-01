Weil am Rhein: Unerlaubte Einreise nach Deutschland

Bei der Durchsuchung wurden 1,4 Gramm Haschisch gefunden. Aufgrund von Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz, Erschleichen von Leistungen und Besitz von Betäubungsmitteln wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der 29-Jährige wurde in die Schweiz zurückgebracht. Bei der Fahrt von Freiburg nach Weil am Rhein griff der Mann die Einsatzkräfte an und bespuckte sie. Ein Beamter wurde leicht an der Hand verletzt.

Wegen tätlichen Angriff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Körperverletzung wurde zudem ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Anschließend wurde er den Schweizer Einsatzkräften übergeben.