Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es gegen 12. 45 Uhr auf der A 98 beim Autobahndreieck Weil am Rhein gekommen, heißt es in einer Polizeimeldung. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand war ein Betonmischer einem Kleinwagen aufgefahren. Der Kleinwagen wurde von der Straße abgedrängt. Der Betonmischer prallte noch in den Anhänger eines anderen Lastwagens. Die 49 Jahre alte Fahrerin des Kleinwagens musste von der Feuerwehr aus ihrem schwer beschädigten Fahrzeug befreit werden. Schwer verletzt kam sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Der 57 Jahre alte Fahrer des Betonmischers wurde leicht verletzt. Derzeit läuft die Bergung der verunfallten Fahrzeuge. Die A 98 ist am Autobahndreieck in Richtung A 5/Basel (Südfahrbahn) gesperrt. Der Verkehr wird auf die A 5 in Fahrtrichtung Freiburg abgeleitet. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.