Weil am Rhein Unfallflucht: Polizei sucht Zeugen

Weil am Rhein. Unfallflucht hat ein Autofahrer aus der Schweiz am Samstag in Weil begangen. Kurz vor 19.30 Uhr fuhr ein silberner Ford mit Basler Kennzeichen auf der Basler Straße in Richtung Grenzübergang Weil-Otterbach. In einer scharfen Kurve zwischen den Kreiseln bei der Einkaufinsel und der Zollfreien geriet der Ford auf die Gegenfahrbahn. Dort streifte er ein entgegenkommendes Auto. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Otterbach fort und beging Unfallflucht. Der Fahrer des entgegenkommenden Autos blieb unverletzt. An seinem Auto entstand beträchtlicher Schaden. Die Polizei hofft auf Hinweise, zumal zum Unfallzeitpunkt reger Verkehr herrschte. Kontakt: Polizeirevier Weil, Tel. 07621/97 97 0.